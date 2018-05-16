Депутаты Мособлдумы запретили продажу вейпов несовершеннолетним в Подмосковье

16:06 | 17.05.2018

Депутаты Мособлдумы единогласно приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных сигарет в Московской области.



Законом вносятся изменения в ст. 3.4 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Устанавливается административная ответственность для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц — в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб.



Как заявил глава комитета по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитике Голубев, риск развития бронхолёгочных и других заболеваний среди подростков из-за курения электронных сигарет и вейпов выше, чем среди взрослых.