Депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон о контрсанкциях

16:01 | 17.05.2018

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада. Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные по отношению к России действия США и других стран.



В документе речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, о запрете или ограничении допуска американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам, передает gazeta.ru.



Как отмечает РИА «Новости», из документа исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.



Третье чтение запланировано на 22 мая.