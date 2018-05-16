Депутаты Госдумы освободили Голикову от должности главы Счетной палаты

13:44 | 17.05.2018

Депутаты Госдумы в четверг проголосовали за досрочное освобождение от должности председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, сообщает «РИА Новости». Освобождение от должности Голиковой открывает возможность для официального внесения в Госдуму кандидатов на пост председателя Счетной палаты.



Как напоминает «Интерфакс», «Единая Россия» выдвигает на этот пост экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, коммунисты предлагают своего коллегу по фракции Юрия Синельщикова, «эсеры» — главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЛДПР — аудитора от Счетной палаты Максима Рохмистрова.