По данным ВЦИОМ, 38 % россиян негативно оценили работу правительства Медведева

13:28 | 17.05.2018

Работу уходящего правительства отрицательно оценивают 38 % россиян. Такие настроения зафиксированы в опросе ВЦИОМ. Положительные оценки кабинет Медведева получил от 54 % респондентов, передает РБК.



Также респондентам было предложено охарактеризовать премьера Медведева: 71 % назвал его «компетентным и умным», а 15 % — «недалеким и ни в чем не разбирающимся». Затруднились с ответом 14 % опрошенных.