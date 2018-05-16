В Китае запустили первую в стране коммерческую ракету

13:15 | 17.05.2018

В Китае успешно прошли испытания первой коммерческой ракеты OS-X, созданной компанией OneSpace. Ракета, способная вывести на орбиту до 100 кг полезной нагрузки, стартовала с площадки на северо-западе страны утром 17 мая.



Ракета OS-X Chongqing Liangjiang Star имеет длину 9 м и способна доставлять полезный груз на высоту 800 км над Землей. Это первый в КНР носитель, полностью спроектированный и построенный частной компанией.