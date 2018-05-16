В ООН предсказали сокращение населения РФ до 132 млн к 2050 году

12:28 | 17.05.2018

Население России продолжит сокращаться и к 2050 году достигнет отметки в 132,7 млн человек. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН.



Кроме того, к 2050 году численность населения российских городов вырастет на три миллиона и достигнет 110,6 миллиона человек, доля населения городов достигнет 74,4 %. По наблюдениям специалистов всемирной организации, из-за урбанизации в России население сельской местности неуклонно снижается, передает MK.ru. Так, в 1950 году, когда департамент ООН начал вести наблюдения, население сельской местности РСФСР составляло 57,5 млн человек.