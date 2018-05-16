Посольство РФ в США осудило статью Washington Examiner с призывами взорвать Крымский мост

11:49 | 17.05.2018

Посольство РФ в США осудило статью Washington Examiner, автор которой призвал Украину взорвать Крымский мост. Российские дипломаты отметили, что подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики, и потребовали объяснений от издания, передает life.ru.



Дипломаты также заявили, что расценивают эту публикацию «как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией».



Как напоминает russian.rt.com, 15 мая на сайте издания была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».