Ученые рассказали о смертельной опасности физического труда для мужчин

17:04 | 16.05.2018

Международная группа ученых выяснила, что систематическая физическая активность на работе повышает у мужчин риск преждевременной смерти, сообщает British Journal of Sports Medicine.



Специалисты проанализировали более 2,4 тысячи научных работ, посвященных связи между профессиональной физической активностью и смертностью. Эти исследования проводились в 1960-2010 годах. В выборку для систематического обзора и метаанализа (проверки научной гипотезы методами статистики) вошли данные 17 рецензированных исследований, в которых приняли участие 193 696 человек. Оказалось, что физический труд повышает риск преждевременной смерти у мужчин на 18 процентов, передает lenta.ru.



Ученые указывают на пагубные последствия, связанные с профессиональной физиологической активностью высокого уровня у мужчин, и рекомендуют заниматься ей только в свободное от работы время. Только в этом случае физнагрузки могут быть полезны.