Картину Малевича «Супрематическая композиция» продали на аукционе за 86 млн долларов

16:55 | 16.05.2018

Картину «Супрематическая композиция» русского художника-авангардиста Казимира Малевича продали за 85,8 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.



Эта работа Малевича, которую ещё называют «Синий прямоугольник поверх красного луча», перед торгами оценивалась в 70 миллионов долларов. Покупатель традиционно пожелал остаться неизвестным.



Малевич написал «Супрематическую композицию» в 1916 году. Картина выставлялась в Москве, Варшаве и Берлине. В 1958 году наследники Малевича продали ее музею Стеделик в Амстердаме, напоминает ТК «Дождь».