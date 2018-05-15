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Россия и мир


16:47 | 16.05.2018

В Ереване протестующие ворвались в здание мэрии

В Ереване активисты ворвались в здание городской администрации и требуют отставки мэра Тарона Маргаряна, передает «Sputnik Армения». В сообщении говорится, что демонстранты пытаются пройти к кабинету, путь им преградили полицейские. В пресс-службе полиции Армении заявили РБК, что у здания мэрии проходит акция протеста, но уточнять информацию об инциденте отказались.

© «Вечерние Ведомости»

 


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