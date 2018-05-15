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Россия и мир


16:43 | 16.05.2018

Десятки байкеров стали первыми нарушителями ПДД на мосту через Керченский пролив

Участники мотопробега в честь запуска движения по Крымскому мосту нарушили правила дорожного движения, остановившись на арочном пролете переправы ради селфи. Таким образом, они нарушили пункт 12.4 Правил дорожного движения, который запрещает остановку на мосту в случае, если для движения в одном направлении имеется менее трех полос.

Уже после селфи-сессии мотоциклистов в глава мотоклуба Залдастанов сообщил, что лично дал слово местным властям, что две колонны байкеров не будут останавливаться на мосту. «Две колонны из тысячи мотоциклистов поехали навстречу друг другу по мосту, проехали мимо и добрались до берегов», — заявил глава «Ночных волков». Что же касается остановившихся, то Залдастанов объяснил, что «за всеми уследить не могли», передает РБК.

Утром 16 мая по Крымскому мосту открыли движение для легкового транспорта. Движение грузовиков стартует осенью.

© «Вечерние Ведомости»

 


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