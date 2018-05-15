Экс-сотрудника ЦРУ заподозрили в передаче секретных данных организации WikiLeaks

16:34 | 16.05.2018

Экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США подозревают в передаче секретных данных ведомства организации WikiLeaks. На данный момент он находится под стражей в связи с другим разбирательством, передает iz.ru.



Как предаёт телеканал NBC, в 2017 году, согласно материалам дела, 29-летний Джошуа Адам Шульте передал WikiLeaks 8 тысяч документов ЦРУ, включая хакерские инструменты, которые могут быть использованы против частных компаний.



New York Post добавляет, что крупнейшая кража данных в истории ЦРУ затронула «программное обеспечение, созданное для взятия под контроль iPhone и превращение смарт-ТВ в устройства наблюдения». Сверхсекретные материалы были найдены на компьютере подозреваемого, уточнил федеральный прокурор.