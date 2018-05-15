В Москве скончалась сооснователь «Театра.doc» Елена Гремина

16:26 | 16.05.2018

Один из основателей и директор «Театра.doc», режиссер и драматург Елена Гремина скоропостижно скончалась в больнице на 62-м году жизни, сообщила РБК ее знакомая и правозащитница Зоя Светова.



«Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять», — говорится в сообщении Световой.



Елена Гремина заняла пост художественного руководителя «Театра.doc» в апреле 2018 года — после смерти предыдущего худрука, её супруга Михаила Угарова. Гремина была одним из основателей театра и организаторов фестивалей «Новая драма», «Новая пьеса» и других. На протяжении долгого времени она выступала в качестве автора пьес, которые ставил Угаров, а в 2013 году дебютировала как театральный режиссёр, отмечает russian.rt.com.