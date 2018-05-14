Украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

13:54 | 16.05.2018

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, объявил голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся в России. Об этом со ссылкой на его адвоката Дмитрия Динзе сообщает «Медиазона».



Голодовку он объявил накануне. Сенцов находится в колонии города Лабытнанги. По словам адвоката, Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев, постепенно сокращая объём еды, передает life.ru. Как только Сенцов начал голодать, его перевели в изолированную камеру, где медики контролируют состояние его здоровья, добавил Динзе.