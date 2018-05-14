Россия и мир
13:48 | 16.05.2018
Боец украинского полка «Азов» объяснил отказ пожимать руку Петру Порошенко
«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя уже четыре года идет война и он должен был заняться этим неизвестно когда», — приводит слова Толмачева издание UA1.
По словам бойца «Азова», если бы Порошенко не затянул войну, количество раненых бойцов могла быть значительно меньше.
Как напоминает MK.ru, инцидент произошёл во время вручения наград победителям Invictus Games («Игр непокоренных») – спортивных соревнований военнослужащих, пострадавших в ходе боевых действий. Когда Толмачев дошел до Порошенко, то проигнорировал протянутую руку президента. Боец не отреагировал на украинского лидера даже тогда, когда тот похлопал его по плечу.
© «Вечерние Ведомости»
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