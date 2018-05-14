В Калифорнии в результате взрыва в медицинском центре погиб человек

13:19 | 16.05.2018

В результате взрыва в медицинском центре в штате Калифорния погиб по меньшей мере один человек, сообщает CNN. Инцидент произошел в городе Алисо-Вьехо. Еще несколько человек получили ранения, их число уточняется. В результате ЧП был сильно повреждён первый этаж двухэтажного здания. Специалисты не обнаружили следов взрывчатки или газа.



Между тем, как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных представителей федеральных властей, предполагается, что взрыв произошёл в результате намеренного действия. Не исключено, что его причиной стала некая посылка.