Специалисты Роскачества выяснили, что треть коньяка в России — подделка

13:05 | 16.05.2018

Специалисты Роскачества в ходе исследования выяснили, что каждая третья бутылка трёхлетнего коньяка на рынке России является подделкой. Об этом сообщает пресс-служба организации. Всего был протестирован коньяк 47 брендов, произведенный как в разных регионах нашей страны, так и во Франции, Грузии, Армении, Молдавии.



Согласно действующему ГОСТу, коньяк получают с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Однако, по данным Роскачества, 15 из 47 исследованных брендов коньяка произведены не из коньячного дистиллята, а из более дешевого сырья — пшеничного или картофельного спирта, передает РБК. Однако в Роскачестве отметили, что из-за правовых пробелов фальсификацию спирта юридически нельзя признать нарушением закона.