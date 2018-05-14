Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста

12:53 | 16.05.2018

Строительство Крымского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны России. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.



«Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере», — написал Порошенко в Facebook.



«Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — также добавил Порошенко.



Как напоминает iz.ru, 15 мая прошла церемония открытия Крымского моста, в которой принял участие Путин.