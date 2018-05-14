Гендиректор GSC Game World официально анонсировал S.T.A.L.K.E.R. 2

12:41 | 16.05.2018

Генеральный директор студии GSC Game World Сергей Григорович официально анонсировал игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Он объявил об этом на своей странице в Facebook. «Я официально заявляю: «GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2», — написал Григорович.



Григорович добавил ссылку на сайт проекта. На его главной странице указывается, что планируемая дата выхода — 2021 год.



Напомним, S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, созданная в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и action-adventure. События игр разворачиваются в нынешнее время, в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС.