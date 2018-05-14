Путин подписал указ о новой структуре Правительства РФ

12:35 | 16.05.2018

Путин подписал указ о новой структуре правительства, представленной премьер-министром Медведевым, однако вопрос по персональному составу остается открытым.



Согласно указу новое правительство будет состоять из 22 министерств. Ранее Медведев предложил Минобрнауки разделить на два ведомства. Таким образом, в новом кабмине будет министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Ранее в составе Правительства РФ было 21 министерство.



Пять министерств, руководство которыми напрямую осуществляет президент, остаются без изменений: МВД, МЧС, МИД, министерство обороны и министерство юстиции, передает «РИА Новости».



Также в кабмине появится новая должность: первого вице-премьера — министра финансов России. Предложения по персональному составу правительства премьер представит главе государства в пятницу, 18 мая.