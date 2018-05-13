15:48 | 15.05.2018

Европейский суд по правам человека присудил 2 тысячи евро Алексею Навальному. Российские власти должны выплатить ему такую компенсацию за отказ выдать загранпаспорт.



ФМС отказалась выдать загранпаспорт нового образца Навальному в связи с его условным осуждением по делу «Кировлеса». Срок наказания к тому времени еще не истек. Но Европейский суд по правам человека посчитал, что действия ФМС противоречат положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, отмечает «Вести.ру».