Госдума РФ приняла в первом чтении закон о контрсанкциях

15:41 | 15.05.2018

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и других стран, поддержавших антироссийские действия. Второе чтение законопроекта запланировано на 17 мая.



Отмечается, что в той редакции, в которой законопроект принят во вторник в первом чтении, президенту и правительству предоставляется право использовать запреты и меры ограничительного характера через введение до 16 различных ответных мер, касающихся в том числе ввоза сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств, вывоза из России редкоземельных металлов.