Власти Нидерландов решили отказаться от использования продуктов компании «Лаборатория Касперского»

12:56 | 15.05.2018

Правительство Нидерландов решило отказаться от использования продуктов компании «Лаборатория Касперского». Об этом сообщил министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус.



В письме в парламент он отметил, что решение принято потому, что у российского правительства была «наступательная кибер-программа, целью которой является, среди прочего, Нидерланды и их интересы», пишет агентство Reuters.



Грапперхаус также подчеркнул, что «конкретных случаев злоупотреблений» со стороны российского разработчика антивируса в Нидерландах нет, однако «исключить этого нельзя».