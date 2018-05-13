Житель Китая купил два пирожка-баоцзы за 23 тысячи долларов

12:50 | 15.05.2018

Житель КНР заплатил за два пирожка-баоцзы в одном из уличных ларьков 23 тысячи долларов. Это произошло из-за сбоя системой электронных платежей Alipay, передает РИА Новости. При этом сам покупатель пирожков, которые в среднем стоят 5 юаней ($0,79), даже не заметил ошибки. Зато продавец баоцзы по фамилии Хэ оказался более внимательным и, составляя месячный отчет, заметил лишние 147 тыс. юаней на счету ларька.



За свою честность сотрудник торговой точки получил около 800 долларов. Вся сумма была возвращена невнимательному покупателю в местном полицейском участке, сообщает rg.ru.