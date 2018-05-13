Шойгу сохранит пост министра обороны в новом правительстве

12:40 | 15.05.2018

Шойгу сохранит пост министра обороны в обновленном правительстве. Об этом сообщили в Минобороны. «Шойгу остается», — цитирует РБК источник в ведомстве. Также эту информацию подтвердил источник «РИА Новости» в парламенте. Собеседник агентства отметил, что свой пост сохранит и министр иностранных дел Лавров.



7 мая в день инаугурации Путина правительство во главе с Медведевым ушло в отставку. Тогда же президент РФ выдвинул Медведева на пост премьер-министра. Госдума его кандидатуру утвердила.