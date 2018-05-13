Посольство РФ в Лондоне заявило о задержаниях россиян в аэропортах Великобритании

12:25 | 15.05.2018

Посольство России в Лондоне предупредило россиян, что стали поступать сообщения о «немотивированных задержаниях и допросах» при въезде в страну. Речь идет о случаях, когда люди прибывают на законных основаниях, с британской визой, передает РБК.



Диппредставительство призвало россиян обращаться к дипломатам за помощью в случае возникновения таких ситуаций.



Напомним, отношения России и Великобритании обострились после истории с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.