Путин сегодня примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста

12:19 | 15.05.2018

Путин во вторник, 15 мая, примет участие в торжественном открытии строителями моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Кремля.



«Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», — указано в сообщении.



Автомобильное движение по мосту откроется 16 мая. Пока проезд разрешат только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Максимальная скорость движения составит 90 километров в час, отмечает russian.rt.com.