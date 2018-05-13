Эксперт считают, что пропавший в марте 2014 года малайзийский Boeing угнал пилот

12:11 | 15.05.2018

Исчезновение в марте 2014 года малазийского самолета Boeing 777-200, вероятнее всего, объясняется умышленными действиями пилота. К такому выводу пришли эксперты, выступавшие на австралийском телеканале 9Now.



Специалисты отмечают, что командир Boeing Захария Ахмад Шах отключил системы обнаружения, после чего вел самолет на границе зон ответсвенности Малайзии и Таиланда, чтобы запутать диспетчеров. Пилот Boeing также мог надеть кислородную маску, после чего разгерметизировать салон самолета, чтобы 238 человек на борту потеряли сознание.



Эксперт также указывает, что Ахмад Шах сделал ненужный крюк возле малайзийского штата Пинанг, где родился. По мнению Харди, так пилот простился с домом.



В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета, напоминает РИА «Новости».