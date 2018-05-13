Министр иностранных дел Франции назвал главу Чечни Кадырова диктатором

12:04 | 15.05.2018

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимыми слова Кадырова о выходце из Чечни Хасане Азимове, напавшем на людей с ножом в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Мы не хотим поучений от диктатора, который не уважает первые шаги своего правового государства и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Эта позиция откровенно недопустима», — заявил Ле Дриан.



Как напоминает РИА «Новости», в субботу вечером недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, которым оказался 20-летний Хасан Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.



Кадыров возложил всю ответственность за случившееся на французские власти. «Вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции», — заявил Кадыров, передает РБК.