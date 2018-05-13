В Кемерове начали демонтаж торгового центра «Зимняя вишня»

11:59 | 15.05.2018

В Кемерове начали демонтировать торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Все расходы по сносу взяли на себя собственники здания. Ранее они подписали соглашение о передаче имущества городу на безвозмездной основе, передает РИА «Новости».



Всего комплекс состоит из семи зданий, возведенных из кирпича и железобетона. Демонтаж начался с 2-этажного здания, в котором располагаются сауны и автомойка. На месте ТРЦ предполагается к 1 сентября открыть сквер.



Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.