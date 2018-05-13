В Херсонской области Украины начала работать патрульная полиция Крыма

11:53 | 15.05.2018

В Херсонской области начал работу отдел «патрульной полиции в Крыму и Севастополе». Об этом сообщило главное управление нацполиции Украины по Херсонской области в Facebook.



Сотрудники этой патрульной полиции будут работать на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах, граничащих с Крымом. Также они будут контролировать основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.



О начале набора в «патрульную полицию» было объявлено в конце апреля.