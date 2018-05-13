Число погибших при столкновениях в секторе Газа увеличилось до 59

11:48 | 15.05.2018

В результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа, по последним данным, погибли 59 человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на палестинское Министерство здравоохранения.



По данным ведомства, 59-й жертвой стала восьмимесячная девочка. Она скончалась, отравившись слезоточивым газом, пишет The Jerusalem Post. В министерстве также добавили, что в ходе протестов были ранены около 3 тыс. палестинцев.



Как напоминает РБК, акции протеста, которые привели к столкновениям, начались в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля. Кроме того, одной из причин активизации протестов стал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.