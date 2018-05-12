Законопроект о запрете трансляции матчей ЧМ-2018 внесли в Верховную раду Украины

17:16 | 14.05.2018

Верховная рада в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете трансляции на территории Украины матчей ЧМ-2018, который пройдет в России. Соответствующий документ внесли депутаты от Радикальной партии и партии «Самопомощь», передает «Комсомольская правда».



«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора станет запрет трансляции на Украине официальных мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу — 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации», — цитирует телеканал «112 Украина» текст пояснительной записки.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.