В результате столкновений с израильскими войсками в Газе погибли 16 палестинцев

17:01 | 14.05.2018

Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками в Газе, возросло до 16. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра. Ранее сообщалось о десяти погибших и более 500 раненых.



Протесты в Газе продолжаются с конца марта, однако в понедельник, 14 мая, они усилились из-за того, что США открывают своё посольство в Иерусалиме, отмечает russian.rt.com.