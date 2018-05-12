Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Россия и мир


16:53 | 14.05.2018

По данным МЧС, более 70% ТРЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности соблюдаются в более чем 70% торгово-развлекательных центров России, сообщает пресс-служба МЧС РФ по итогам проверки, проведенной совместно с прокуратурой после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». В министерстве отметили, что серьезные нарушения противопожарных нормативов были обнаружены примерно в половине из 10 тысяч торговых центров. Часть из них была устранена, передает РИА «Новости».

Как напоминает life.ru, массовые проверки в российских ТРЦ начались после страшного пожара в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта, при котором погибло 60 человек.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:51 | 14.05.2018
Сергей Лавров увидел потенциал в Екатеринбурге для проведения ЭКСПО-2025

21:27 | 14.05.2018
В Свердловской области участились случаи укусов клещей

20:20 | 14.05.2018
В Свердловской области аварийное состояние детсада вынудило детей заниматься на улице

19:22 | 14.05.2018
Юные шахматисты Прикамья заняли призовые места этапа Кубка России во всех возрастных категориях

18:54 | 14.05.2018
В Пермском крае утверждена программа расселения аварийного жилья на 2018 год

18:48 | 14.05.2018
Бойцы студотрядов Прикамья трудоустроятся на стройках региона

18:37 | 14.05.2018
Максим Решетников выступит на совместном совещании секретаря Совбеза России и полпреда ПФО

18:23 | 14.05.2018
Прикамские фермеры получат до 10 млн рублей на развитие семейных животноводческих ферм

18:17 | 14.05.2018
Разыскивается Жалсанов Доржигомбо Бальжинимаевич

17:58 | 14.05.2018
ВСМ Челябинск — Екатеринбург построят до 2030 года

17:37 | 14.05.2018
Вузы и Центр Илизарова призвали помочь с дефицитом кадров в социально-экономическом комплексе Зауралья

17:17 | 14.05.2018
В Екатеринбурге определились с датами школьных выпускных

16:40 | 14.05.2018
Свердловские власти планируют выделить дополнительные средства на спорт, здравоохранение и АПК

16:15 | 14.05.2018
В уральскую столицу прибыла делегация китайского города Сиань

16:14 | 14.05.2018
Свердловские автогонщики призвали казаков и чиновников из министерства природы области прибраться на берегах Балтыма

15:49 | 14.05.2018
Дело нижнетагильской банды из 13 человек передано в суд

15:43 | 14.05.2018
Анатолий Литовченко: «Я не заменяю местную власть, я ей помогаю»

15:41 | 14.05.2018
КМЭЗ приступил к модернизации цеха медной катанки

15:32 | 14.05.2018
Житель ХМАО, убивший таксиста в Екатеринбурге, отправится в колонию на 18 лет

15:23 | 14.05.2018
В Курганской области рыбак нашел обгоревшее тело своего товарища рядом с озером

15:09 | 14.05.2018
В Перми отремонтируют следующий участок набережной

15:09 | 14.05.2018
В «Ночь музеев» в Екатеринбурге продлят работу трамваев

15:06 | 14.05.2018
Пункты весогабаритного контроля Прикамья проверили уже порядка 25 тысяч единиц транспорта

15:01 | 14.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 11 по 13 мая 2018 года

14:44 | 14.05.2018
В воскресенье перекроют часть улиц в центре Екатеринбурга

14:31 | 14.05.2018
Пермская делегация отправится к Мемориалу жертвам политических репрессий под Екатеринбургом

14:20 | 14.05.2018
Инспекторы ДПС предотвратили пожар в Тавде

14:19 | 14.05.2018
В Прикамье проходит акция «Долги — путешествию враги!»

13:56 | 14.05.2018
Подписаны соглашения о предоставлении субсидий на расселение аварийных домов в Кунгуре и Верещагино

13:54 | 14.05.2018
В Асбесте мужчину подозревают в организации занятия проституцией

13:50 | 14.05.2018
Шесть студентов представят Пермский край в финале XI международной олимпиады «IT-Планета»

13:32 | 14.05.2018
В помощь аллергикам в Екатеринбурге появится станция пыльцевого мониторинга

13:12 | 14.05.2018
Проблемный дом на Ирбитской снова отремонтируют по решению суда

12:58 | 14.05.2018
В Камышлове полиция пресекла «стрелку» между школьниками

12:56 | 14.05.2018
В Зауралье прокуратура установила факты нарушения прав детей в лицее для учеников с ограниченными возможностями

12:50 | 14.05.2018
В Перми продолжится ремонт улицы Уральской

12:41 | 14.05.2018
В Качканаре бомж убил местного жителя и сжег его квартиру

12:31 | 14.05.2018
На этой неделе дни в Перми будут теплыми, а ночи — холодными

12:28 | 14.05.2018
Жителя Кургана ограбили и разули в подъезде

12:15 | 14.05.2018
В Перми энергетики ООО «ПСК» и «Т Плюс» завершают отопительный сезон и приступают к подготовке тепловых сетей к следующей зиме

12:13 | 14.05.2018
Пункт приема опасных бытовых отходов работает на ВИЗе

11:57 | 14.05.2018
В поселке Шабровском третий день ликвидируют тление мусора на свалке

11:40 | 14.05.2018
Завтра в Екатеринбурге стартует Кубок Ельцина по волейболу

11:27 | 14.05.2018
В Шумихе пожилая женщина погибла, попав под грузовой поезд

11:25 | 14.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 мая 2018 года

11:14 | 14.05.2018
Асбестовский «Водоканал» оштрафован за некачественную воду

10:53 | 14.05.2018
Екатеринбург вошел в число лидеров по качеству городской среды

10:37 | 14.05.2018
В Свердловской области начали отключать отопление

10:25 | 14.05.2018
На Среднем Урале выбрали лучшую автоледи

10:00 | 14.05.2018
В Екатеринбурге могут завести дело на алиментщика, подделавшего платежные документы


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 