По данным МЧС, более 70% ТРЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности

16:53 | 14.05.2018

Требования пожарной безопасности соблюдаются в более чем 70% торгово-развлекательных центров России, сообщает пресс-служба МЧС РФ по итогам проверки, проведенной совместно с прокуратурой после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». В министерстве отметили, что серьезные нарушения противопожарных нормативов были обнаружены примерно в половине из 10 тысяч торговых центров. Часть из них была устранена, передает РИА «Новости».



Как напоминает life.ru, массовые проверки в российских ТРЦ начались после страшного пожара в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта, при котором погибло 60 человек.