В стамбульском аэропорту столкнулись два пассажирских лайнера

16:32 | 14.05.2018

Принадлежащий южнокорейской Asiana Airlines Airbus A330-300 нанес серьезные повреждения Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines во время руления в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Видео произошедшего 13 мая инцидента появилось в Сети.



На записи видно, как южнокорейский лайнер, проезжая мимо стоящего перпендикулярно самолета турецкой авиакомпании, задевает крылом и разрушает его хвост. Начато расследование инцидента.



Никто из находившихся на борту обоих самолетов людей в результате инцидента не пострадал, однако вылет рейса в Сеул был отложен на несколько часов, передает «Вести.ру».