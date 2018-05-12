Безногий 69-летний альпинист из Китая покорил Эверест

16:26 | 14.05.2018

69-летний альпинист из Китая с ампутированными ногами покорил самую высокую точку мира — гору Эверест в Гималаях. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала. Ся Боюй стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с непальской стороны.



Как отмечает life.ru, мужчина остался калекой из-за обморожения в 1975 году после первой своей неудачной экспедиции на высочайшую вершину мира. После этого он пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах. Осуществить свой план он не смог из-за схода лавины, землетрясения и плохих погодных условий.



В 2006 году Эверест с тибетской стороны покорил Марк Инглис, у которого также были ампутированы обе ноги, отмечает «РИА Новости».