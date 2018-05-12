Путин встретился с новым премьер-министром Армении Пашиняном

16:20 | 14.05.2018

Путин встретился в Сочи с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости. В ходе встречи президент РФ выразил надежду на то, что при новом правительстве Армении отношения между странами продолжат свое динамичное развитие. Путин также пожелал успехов Пашиняну на посту руководителя правительства и подчеркнул, что Россия рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе.



Как напоминает lenta.ru, Пашинян был избран премьер-министром Армении 8 мая в результате голосования в Национальном собрании страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов (при 53 необходимых), против — 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении, которая после назначения Пашиняна объявила об уходе в оппозицию.