В Госдуму внесён проект об уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ

16:14 | 14.05.2018

Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие во введении антироссийских санкций, передает «Интерфакс». В числе авторов инициативы спикер Совета Федерации Матвиенко, председатель Госдумы Володин, лидер КПРФ Зюганов и лидер ЛДПР Жириновский.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на защиту интересов и безопасности России, прав и свобод граждан страны, а также прав и законных интересов российских юридических лиц, пострадавших от санкций со стороны США и других иностранных государств, сообщает РБК.