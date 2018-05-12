Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму

16:07 | 14.05.2018

В связи с проведением президентских выборов в Крыму ЕС добавил пять физических лиц в санкционный список. Об этом в понедельник журналистам сообщил европейский дипломатический источник, сообщает «РИА Новости». По данным ЕС, речь идёт о лицах, которые занимают «ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя». По словам источника, решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.