Алексей Кудрин согласился занять пост главы Счетной палаты

16:03 | 14.05.2018

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин дал согласие стать одним из трех кандидатов на должность председателя Счетной палаты. Об этом заявил сам Кудрин на брифинге в Госдуме.



«Я поблагодарил фракцию «Единая Россия» за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счётной палаты», — приводит «Интерфакс» слова Кудрина.



Глава ЦСР получил предложение от «Единой России» возглавить Счетную палату на прошлой неделе. Кудрин говорил «Ведомостям», что «серьезно подумает» над этим.