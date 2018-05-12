В Германии 5 тысяч человек были экстренно эвакуированы с музыкального фестиваля

12:25 | 14.05.2018

Порядка 5 тыс. человек были экстренно эвакуированы в воскресенье с открытой площадки музыкального фестиваля Seaside в немецком Аурихе (Нижняя Саксония) из-за дождя с сильными порывами ветра.



По данным портала T-online, люди были эвакуированы из-за затопления площадки фестиваля, которая расположена на берегу водоема.



Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, фестиваль должен был продлиться трое суток, однако был закрыт в канун завершающего дня.