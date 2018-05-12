Россия и мир
12:16 | 14.05.2018
На Гавайях началась новая эвакуация населения из-за извержения вулкана Килауэа
Размер 17-й вулканической трещины достиг нескольких сотен метров, внутри видны всплески лавы. Жителям населенного пункта недалеко от района ЧС рекомендовано экстренно покинуть опасную территорию. Из-за продолжающейся сейсмической активности перекрыто движение на участках шести автодорог.
Ранее СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 30 домов, передает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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