Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев борется с раком легких

12:11 | 14.05.2018

Народный артист России Борис Клюев борется с раком легких. Об этом телеканалу НТВ рассказал Владимир Бейлис, режиссер Малого театра, в котором служит актер.



«У него действительно рак легких, но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало», — сказал Бейлис. Однако прогнозов специалисты пока никаких не дают.



Бейлис сказал, что, несмотря на болезнь, Борис Клюев продолжает работать. Народный артист снимается в кино, задействован сразу в четырех спектаклях и преподает актерское мастерство в театральном вузе.