В Минобороны рассказали о действиях сопровождавших Ту-95 истребителей F-22A ВВС США

12:04 | 14.05.2018

В Минобороны России заявили, что пилоты истребителей F-22A ВВС США вели себя корректно во время сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами в Тихом океане. Об этом пишет газета «Красная звезда».



«Держались летчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии», - сообщает издание, ссылаясь на командира группы Ту-95МС, командира эскадрильи подполковника Александра Манягина.



Как отмечает lenta.ru, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, в свою очередь, отметил, что американские пилоты «сопровождали наших «стратегов» порядка 48 минут. «Если в предыдущие разы в таких случаях наши самолёты сопровождались 4–5 сменяющими друг друга группами истребителей ВВС Японии, США, Южной Кореи, то в этот раз обозначили себя лишь американцы и только одной парой истребителей», — сказал он.