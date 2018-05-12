Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Россия и мир


12:04 | 14.05.2018

В Минобороны рассказали о действиях сопровождавших Ту-95 истребителей F-22A ВВС США

В Минобороны России заявили, что пилоты истребителей F-22A ВВС США вели себя корректно во время сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами в Тихом океане. Об этом пишет газета «Красная звезда».

«Держались летчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии», - сообщает издание, ссылаясь на командира группы Ту-95МС, командира эскадрильи подполковника Александра Манягина.

Как отмечает lenta.ru, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, в свою очередь, отметил, что американские пилоты «сопровождали наших «стратегов» порядка 48 минут. «Если в предыдущие разы в таких случаях наши самолёты сопровождались 4–5 сменяющими друг друга группами истребителей ВВС Японии, США, Южной Кореи, то в этот раз обозначили себя лишь американцы и только одной парой истребителей», — сказал он.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:44 | 14.05.2018
В воскресенье перекроют часть улиц в центре Екатеринбурга

14:31 | 14.05.2018
Пермская делегация отправится к Мемориалу жертвам политических репрессий под Екатеринбургом

14:20 | 14.05.2018
Инспекторы ДПС предотвратили пожар в Тавде

14:19 | 14.05.2018
В Прикамье проходит акция «Долги – путешествию враги!»

13:56 | 14.05.2018
Подписаны соглашения о предоставлении субсидий на расселение аварийных домов в Кунгуре и Верещагино

13:54 | 14.05.2018
В Асбесте мужчину подозревают в организации занятия проституцией

13:50 | 14.05.2018
Шесть студентов представят Пермский край в финале XI международной олимпиады «IT-Планета»

13:32 | 14.05.2018
В помощь аллергикам в Екатеринбурге появится станция пыльцевого мониторинга

13:12 | 14.05.2018
Проблемный дом на Ирбитской снова отремонтируют по решению суда

12:58 | 14.05.2018
В Камышлове полиция пресекла «стрелку» между школьниками

12:56 | 14.05.2018
В Зауралье прокуратура установила факты нарушения прав детей в лицее для учеников с ограниченными возможностями

12:50 | 14.05.2018
В Перми продолжится ремонт улицы Уральской

12:41 | 14.05.2018
В Качканаре бомж убил местного жителя и сжег его квартиру

12:31 | 14.05.2018
На этой неделе дни в Перми будут теплыми, а ночи — холодными

12:28 | 14.05.2018
Жителя Кургана ограбили и разули в подъезде

12:15 | 14.05.2018
В Перми энергетики ООО «ПСК» и «Т Плюс» завершают отопительный сезон и приступают к подготовке тепловых сетей к следующей зиме

12:13 | 14.05.2018
Пункт приема опасных бытовых отходов работает на ВИЗе

11:57 | 14.05.2018
В поселке Шабровском третий день ликвидируют тление мусора на свалке

11:40 | 14.05.2018
Завтра в Екатеринбурге стартует Кубок Ельцина по волейболу

11:27 | 14.05.2018
В Шумихе пожилая женщина погибла, попав под грузовой поезд

11:25 | 14.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 мая 2018 года

11:14 | 14.05.2018
Асбестовский «Водоканал» оштрафован за некачественную воду

10:53 | 14.05.2018
Екатеринбург вошел в число лидеров по качеству городской среды

10:37 | 14.05.2018
В Свердловской области начали отключать отопление

10:25 | 14.05.2018
На Среднем Урале выбрали лучшую автоледи

10:00 | 14.05.2018
В Екатеринбурге могут завести дело на алиментщика, подделавшего платежные документы

09:41 | 14.05.2018
На Урале за незаконную рубку деревьев осудили бывшего лесничего

09:25 | 14.05.2018
Из пожара в доме на Вторчермете спасли двух человек

09:13 | 14.05.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорел Porsche Panamera

13.05.2018

22:05 | 13.05.2018
Свердловские райотделы полиции разделили на «двоечников» и «хорошистов»

17:59 | 13.05.2018
В поселке под Екатеринбургом с горящей травы огонь перекинулся на постройки

17:50 | 13.05.2018
В Екатеринбурге детей эвакуировали из школы из-за задымления

17:22 | 13.05.2018
На Урале начнут разработку месторождения кварцевых диоритов на участке, где обитают животные, занесённые в Красную книгу

16:53 | 13.05.2018
Пермяки могут проверить наличие штрафов за неоплату парковки на сайте «Госуслуги»

16:51 | 13.05.2018
В Перми задержаны по горячим следам четверо подозреваемых в разбойных нападениях

16:49 | 13.05.2018
С понедельника в Перми будет изменена организация дорожного движения на перекрестке улиц Трамвайной и Желябова

16:09 | 13.05.2018
Под Белояркой выявили незаконный карьер по добыче скального грунта

15:56 | 13.05.2018
Открытое горение мусора на несанкционированной свалке в Екатеринбурге ликвидировано

15:32 | 13.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 мая 2018 года

15:27 | 13.05.2018
Персонал детских лагерей в Екатеринбурге обучат оказанию помощи

14:57 | 13.05.2018
В Белоярском приступили к ремонту дороги, соединяющей несколько сел

13:57 | 13.05.2018
На дороге Первоуральск — Шаля произошло ДТП. Водитель погиб

13:20 | 13.05.2018
В Свердловской области сотрудниками силовых структур задержан высокопоставленный чиновник

12:59 | 13.05.2018
В Свердловской области ожидаются заморозки

12:12 | 13.05.2018
Со следующей недели в Екатеринбурге будет открыт проезд по Шейнкмана

11:39 | 13.05.2018
За минувшую ночь спасатели дважды эвакуировали людей из горящих домов

11:22 | 13.05.2018
В Екатеринбурге ещё на четыре незаконных киоска стало меньше

10:56 | 13.05.2018
В Чкаловском районе Екатеринбурга горит несанкционированная свалка

12.05.2018

20:27 | 12.05.2018
Представительницы Прикамья завоевали медали на Кубке Европы по дзюдо

17:32 | 12.05.2018
В Нижнем Тагиле при взрывных работах в шахте погиб человек


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 