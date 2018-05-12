Глава МВД Грузии извинился перед участниками протестной акции в центре Тбилиси

11:56 | 14.05.2018

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария выступил перед участниками акции, которая проходит в центре Тбилиси, и принес извинения за действия полиции в клубе «Басиани». Министр извинился лично и от лица своего ведомства за пострадавших в результате действий полиции и заверил, что свобода слова не должна ограничиваться. Он заверил, что все жалобы на действия полиции будут тщательно рассмотрены, передает РБК.



Как напоминает РИА «Новости», в ночь на субботу владельцы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД. Протестующие утверждают, что полиция применила силу против невиновных молодых людей. В воскресенье днем акция протеста молодежи возобновилась.