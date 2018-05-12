Силуанов заявил, что правительство не планирует повышать НДФЛ

11:45 | 14.05.2018

Правительство России не готовит никаких решений по изменению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов России Силуанов в понедельник. Он также отметил, что решения по настройке налоговой системы в стране должны быть приняты до середины июля.



Ранее на встрече с фракцией «Справедливой России» премьер-министр Медведев сообщил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15 %, скорее всего, не будет реализована.