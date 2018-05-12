Дочь главы Ростехнадзора по СЗФО арестована по делу о хищении 4,7 млрд рублей

11:38 | 14.05.2018

Санкт-Петербургский суд одобрил арест дочери главы Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Елены Слабиковой в рамках дела о хищении свыше 4,7 миллиарда рублей.



Ранее сообщалось, что суд принял решение о помещении под домашний арест Григория Слабикова. Обвинение было предъявлено Слабикову в пятницу, 11 мая. Он частично признал вменяемые ему деяния. Общая сумма хищения составляет 4 763 350 000 рублей.



По версии следствия, Слабиков отмывал через свою дочь деньги. Елена вкладывалась в приобретение земельных участков и строительство недвижимости, отмечает ren.tv.