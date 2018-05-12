Роспотребнадзор проверил качество молочных продуктов в РФ

11:13 | 14.05.2018

Роспотребнадзор провел исследования молочных продуктов, в ходе которых определился процент фальсификации в молоке и твороге. Об этом говорится на сайте ведомства. Исследования проводились в отношении творога (9 процентов жирности), питьевого молока (3,2 процента) и 72,5-процентного сливочного масла. Всего было изучено около 250 федеральных и региональных брендов.



По данным ведомства, фальсификация растительными жирами была обнаружена в 8,9% проверенных проб молока и 8,2% проверенных проб творога. Также в Роспотребнадзоре отметили, что 80% проверенных проб питьевого молока и 65% проб сливочного масла соответствовали всем обязательным требованиям, передает gazeta.ru.