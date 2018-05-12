Глава британской контрразведки предупредил Россию о грядущей изоляции

11:08 | 14.05.2018

Глава британской службы безопасности (MI5) Эндрю Паркер заявил, что Россия рискует стать «изолированной парией» из-за дела Скрипаля, сообщает Reuters. Об этом говорится в речи Паркера, с которой он намерен выступить перед европейскими коллегами в Берлине.



В своей речи Паркер называет «преднамеренными и целенаправленными» действиями Кремля отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также он заявляет о «беспрецедентном» уровне дезинформации со стороны России и призывает «рассеять туман лжи и полуправды, который выходит из их (российской) пропагандистской машины», передает «Интерфакс».



Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения, отмечает lenta.ru.